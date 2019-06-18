延續九合一大勝 國民黨全代會沿用去年主軸

2019-06-18 15:00

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨7月28日將在新北市板橋體育館召開第20屆第3次全國代表大會，為明年總統、立委選舉造勢。黨內人士指出，黨魁吳敦義為延續去年九合一選舉大勝綠營的氣勢，指示這次全代會沿用去年第二次全國代表大會的主軸「革新團結，重返執政」，這也是吳敦義自民國106年主政以來連續第三次全代會使用相同標語，為該黨歷來全代會僅見。

國民黨這次全代會重頭戲是要通過提名第15任總統候選人，並舉行總統與第十屆區域暨原住民立委參選人聯合造勢活動，為加強幫總統參選人宣傳並創造話題，國民黨日前召開全代會籌備會議討論製作發行總統參選人紀念品，於全代會當天亮相義賣，相關事宜將由文傳會負責接洽。

為了豐富義賣品品項，包括組發會婦女部、文傳會都將推出文創小物，像文傳會就打算充分利用黨史館文物，以典藏的國父孫中山牙齒、獵槍等文物，做為諸如橡皮擦等文具的設計造型。

此外，全代會當天現場還會安排小額募款活動，初步設定以300萬元為目標。

除了造勢活動外，國民黨這次全代會還將安排秘書長曾永權、立院黨團總召江啟臣分別進行黨務報告與立法院黨團工作報告，通過該黨107年度決算書表及因應政黨法相關財產處分案，及討論將藍營地方執行首長納為指定中常委、刪除黨籍總統當然兼任黨魁等黨章修正案。

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