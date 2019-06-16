總統初選黨內互打 吳敦義：難道溫良恭儉讓？

2019-06-16 15:32

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨總統初選正在進行中，黨內互打頻繁，國民黨主席吳敦義今指出，民進黨總統初選只有2人都打成那樣，國民黨5人當然會有各種不同狀況，就像美國總統川普選總統時，難道是溫良恭儉讓嗎？只要依照公平公正公開的遊戲規則，相信大家會用君子態度爭取勝選。

吳敦義今午參加陸軍官校95周年校慶大會，與鴻海董事長郭台銘、前台北縣長周錫瑋、孫文學校總校長張亞中等黨內總統參選人出席同一場合，但吳敦義晚預定時間半小時抵達，刻意與黨內總統參選人保持距離。

對於遲到是否不想與郭台銘同台？吳敦義驚呼「怎麼可以這樣揣測！」解釋他今早與太太及隨扈、朋友到政治大學後山健行，為了保持健康，假日他一定去健行，今天不曉得哪位參選人幾分來，或特別避開誰、特別衝撞誰或特別捧場誰，都沒有這種考量。

對於郭台銘稱國民黨都不挺他、否決其提案，吳敦義表示，很難說去挺哪個候選人，國民黨既然要辦理初選，當然就要公平公正，只是提供一個平台，讓所有有意參選者都發揮長處爭取公平勝利，他也同樣關心祝福郭台銘，他知道郭說希望納入50％手機民調，但經過參選人商量後其實是被保留。

吳敦義指出，如果5個參選人其中有1個主張用手機民調，但要過半以上，最好能夠有共識，如果只有1個人主張，黨裡的工作最重要是保持平台公正客觀，這個平台還沒有大多數決，所以才沒有採用手機佔50％，非常抱歉。

對於韓粉喊「非韓不投」的主張，是否擔心選後團結？吳敦義認為，支持高雄市長韓國瑜的朋友也同樣熱愛中華民國，愛國民黨，相信他們一定會用鍾愛國家跟黨的心，做最好的衡量。

至於黨內互打未來如何整合？吳敦義指出，民進黨只有2人也打成那樣，國民黨有5人當然會有各種不同狀況，都是要爭取勝利，像美國川普選總統時，「難道是溫良恭儉讓嗎？」不可能的事情，只要依照公平、公正、公開的遊戲規則，大家盡力而為彼此尊重祝福，協助脫穎而出的人，相信大家都會用君子態度爭取勝選。

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