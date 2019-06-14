黨內競爭激烈 吳敦義：國民黨沒有內耗

2019-06-14 11:53

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨主席吳敦義今天上午出席「婦女政策推動發展文教基金會」主辦的108年中央黨部年度志工大會後受訪時，面對媒體詢問民進黨大選已經整合，但國民黨迄今仍在內耗，他澄清，國民黨沒有所謂內耗的問題，未來初選完成後，國民黨一樣也會全力以赴，只要是公平競爭，不管是執政黨或在野黨，最重要的就是人民對於執政成績的肯定程度。

他說，民進黨同樣也是經過一個初選醞釀的過程，「他們就是只有兩個人，過去競爭也很激烈，國民黨沒有所謂內耗不內耗的問題。」

吳敦義表示，參加國民黨初選的人有5到6個人（王金平未參加初選），在逐漸接觸後各種意見，完成初選後，國民黨也會全力以赴。

他強調，如果按照過去國民黨的執政狀況，以及去年九合一選舉贏得15個執政縣市，展現民心回歸，代表民眾對國民黨有極大的期待與鼓勵，國民黨要把過去做得不錯的部分，做得更好，不好的部分則要全力提升，以爭取更多國人支持，這樣才有機會重返執政。

他並重申，任何政黨執政一定要有效率，忠於國家與人民，把國家治理好，拚經濟也很重要，建立一個繁榮均富的經濟，才能讓民眾過好生活，還要有公義和諧的社會，社會治安一定要良好，同時還有和平穩定發展的兩岸關係，這些都是國民黨執政後要竭盡努力的目標。

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