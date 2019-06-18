蔡英文籲對民主政治要更嚴肅 柯文哲：我很嚴肅了

2019-06-18 12:03

〔記者蔡亞樺／台北報導〕蔡英文總統昨日造訪澎湖，參拜「柯蔡宗祠」被媒體問到是否意謂「柯蔡一家親」，蔡英文認為，「柯市長作為一個民選市長，對民主政治這件事要更嚴肅面對」。對此，台北市長柯文哲今早受訪時說，「其實我已經很嚴肅了」，還語帶責怪，稱他在兩岸關係照稿念，所以他被說是選擇性亞斯伯格症，奇怪了。

柯文哲今早出席危老重建開工典禮，並接受媒體聯訪。有關小英呼籲對民主政治要更嚴肅面對，柯文哲強調，他已經很嚴肅了，人家都說柯文哲什麼都亂講話，但只有談到兩岸關係是照稿念，從來不失言，所以人家說他是選擇性亞斯伯格症。

柯文哲接著抱怨說，「話都你們在講，一下子說我嚴肅、一下子說我不嚴肅，奇怪哩」，語氣似乎顯得不滿。

前晚柯文哲與「館長」陳之漢合體直播，提到蔡英文、鴻海董事長郭台銘是兩隻大金牛，柯自比自己是螞蟻。媒體今日好奇問為何自比小螞蟻要對抗大金牛？柯表示，他是指錢的方面，當然是這樣。

柯文哲說，他們還是資源無限，「我前一陣子看他們花在媒體的量（指廣告），這實在是…，每個都叫我選，我想說天啊！也不買廣告、不買那個，到底要怎麼選。」

最後媒體問小螞蟻對抗大金牛，是否覺得像2014年台北市長選舉對抗當時國民黨市長候選人連勝文的感覺？柯文哲感嘆說，當時只有一隻金牛，現在有兩隻金牛，比較麻煩，他也不曉得怎麼選，還沒想出來。

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