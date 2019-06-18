沈智慧行為讓泛綠選民怒了 喊話黨中央：讓最強的林佳龍來..

2019-06-18 07:35

〔記者唐在馨／台中報導〕國民黨北區及北屯立委沈智慧日前去中國參加論壇，雖然她強調是參與宗教文化交流，她反對一國兩制，也熱愛中華民國，卻激怒泛綠選民，基層怒呼「民進黨難道要在這區唱空城，讓沈智慧再次輕騎過關？」

在此氣氛下，不少民眾表示，現任市長盧秀燕上任後民調墊底，而泛綠議員及民眾也常批評她逢龍（林佳龍）必反，網路也常有聲量：「希望林佳龍回來台中」，而事實上擔任交通部長的林佳龍的確天天通勤回到台中的家，果真如此，民進黨何不派出「最強的人」，讓林佳龍對戰沈智慧，替民進黨拿下北區及北屯這一選區？

有地方人士表示，沈智慧這個選區是市長盧秀燕過去的立委選區，可以說是接續盧秀燕的棒子，林佳龍出來挑戰，第一，是民進黨目前最強的人，第二，可以再次由人民檢視林及盧的政績，第三，如果林贏了一局立委，可以宣布選民已經讓盧秀燕的期中考不及格，林佳龍也可以考慮直接再選下屆市長。

據政壇人士指出，事實上去年縣市長選舉之後，面臨該區立委補選，黨中央就曾詢問林佳龍有無意願參選？但當時剛落選的他拒絕並且派出他的前交通局長王義川參選，結果輸給沈智慧，日前議員陳世凱也曾建議林佳龍參選大肚烏日龍井選區立委，對戰立委顏寬恒，林佳龍也表示目前無意選立委，因此，雖然基層有此聲音，恐怕他參選立委的意願不大。

民進黨中市黨部主委何明杰則表示，立委提名要中央決定，沈智慧的行事作風的確有不少綠營基層相當反彈，但是否需要林佳龍參選？要看個人意願，目前地方上包括現任議員謝明源，前議員蔡雅玲，劉國隆，王岳彬以及里長林煜舜都有人點名或有意願，最後仍要由中央黨部來做通盤考量。

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