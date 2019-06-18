被指在海峽論壇挺一國兩制 沈智慧提告

2019-06-18

〔記者張菁雅、楊政郡、張瑞楨、蔡淑媛／台中報導〕第十一屆海峽論壇正在中國福建廈門舉行，桃園航空城董事長王義川昨在臉書PO照踢爆立委沈智慧出席演講時公開支持「一國兩制」，沈駁斥是「移花接木的栽贓」並提告；王則反擊「轉移焦點」，強調「台灣司法不是那麼好唬弄的！」

被批移花接木 王義川︰轉移焦點

王義川PO出沈智慧以簡體字簡報在論譠演講的照片，痛批「台灣可以選出這種立委、國會議員！」、「自己跑去中國說自己支持一國二制，還爭取上台報告，認真的用簡體字做投影片，尊稱習近平為國家主席。」

沈智慧在台中市服務處的電話，昨被選民打爆、痛罵，沈隨後到法院控告王義川加重誹謗及違反選罷法。她指自己在論壇上從未說過支持一國兩制，她也堅決反對一國兩制，當天是為一貫道到中國進行文化交流，引用一貫道的簡報，上台發言從未說過「國家主席習近平」這幾個字。

王義川反擊表示，中國海峽論壇是宣揚一個中國、一國兩制的論壇，全世界都很清楚，沈參加論壇並發表演講，回到台灣又講另一套，被發現「在中國與回到台灣講的內容不同」、「為了轉移焦點來告我！」「台灣司法不是好唬弄！」

王義川也在臉書再貼上二○一四年沈智慧歡迎中國國台辦主任張志軍的錄影畫面，指沈「學佛之人，不可以說謊」，有沒有在中國支持一國兩制，自己很清楚。

時代力量台中黨部也貼文指控，將代表國民黨參選立委的台中市議員李中也出席論壇，痛批沈、李兩人無視政府警告，執意參加海峽論壇。李中表示，他是以台灣姓氏研究學會理事長身分，受邀參加海峽兩岸青少年中華姓氏源流知識競賽，此活動由台灣、金門、廈門輪流舉辦，至今已十餘年，今年輪到廈門舉辦，這樣有利於兩岸彼此認識交流的活動，被有心人士刻意抹紅為支持一國兩制，令人無法接受。

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