沈智慧澄清反對一國兩制 將對不實指控提告

2019-06-17 11:46

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這款立委！沈智慧尊稱習是國家主席 簡報支持一國兩制

〔記者林良昇／台北報導〕統戰色彩明顯的海峽論壇正在中國福建省廈門市舉行，桃園航空城董事長、前台中市交通局長王義川在臉書PO照，指國民黨立委沈智慧出席論壇，用簡體字簡報，支持一國兩制，沈智慧今表示，她反對一國兩制，在演講時也沒有提到一國兩制和習近平3個字，將對王義川提告。

沈智慧在立法院召開記者會表示，她反對一國兩制，也沒有支持一國兩制。她是參加海峽論壇裡的公益論壇發表論文，是以民間團體中華華夏文化交流協會的身分，與近百名一貫道信徒參加。

沈智慧說，一貫道在大陸還沒有合法化，中華華夏文化交流協會是一貫道跟大陸交流的載體，她用該協會和大陸社科院做一個海外華僑、華人中華傳統文化的傳播與傳承的調研報告。

沈智慧表示，確實簡報的第一張畫面上有引述一些話，但她沒有提到習近平3個字，是談文化走出去，台灣一貫道將中華文化作為載體 傳播到全世界，也沒提到一國兩制，而她從頭到尾就是反對一國兩制，對於王義川在臉書上做不實指控，將提出告訴。

沈智慧強調，對於香港反送中，她非常支持香港人民爭取民主自由，「我是中華民國的人，我死了也是中華民國的魂」，她愛中華民國，請勿對她為了選舉做任何栽贓。

而對於簡報上用簡體字呈現，沈智慧解釋，她是在廈門針對台灣及大陸的人談中華文化在海外傳播語弘揚的議題，用簡體版就代表不愛中華民國了嗎？應該不是。

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