這款立委！沈智慧尊稱習是國家主席 簡報支持一國兩制

2019-06-17 11:21

〔記者蔡淑媛、林良昇／綜合報導〕第11屆海峽論壇正在中國福建廈門舉行，桃園航空城董事長、前台中市交通局長王義川今天凌晨在臉書PO照，踢爆擁有公職身分的國民黨台中市立委沈智慧出席論壇，說自己支持一國兩制，還用簡體字製作PPT輔佐演說，讓許多台灣人憤怒不已。沈智慧則否認指控，她說，她反對一國兩制，在演講時也沒有提到一國兩制和習近平3個字，將對王義川提告。

沈智慧︰反對一國兩制 將對不實指控提告

沈智慧在立法院召開記者會表示，她反對一國兩制，也沒有支持一國兩制。她是參加海峽論壇裡的公益論壇發表論文，是以民間團體中華華夏文化交流協會的身分，與近百名一貫道信徒參加。

王義川放上沈智慧以簡體字簡報在論譠演講的照片，痛把「台灣可以選出這種立委、國會議員。自己跑去中國說自己支持一國兩制，還爭取上台報告，認真的用簡體字做投影片，以便在中國統一的歷史上，留下關鍵紀錄，並尊稱習近平為國家主席。」

沈智慧在今年1月參選該選區盧秀燕辭立委、選市長的空缺，與民進黨提名的王義川競選，獲近5萬票勝選、近6成得票率勝選，今年也獲得國民黨提名參選明年立委選舉。

王義川最後PO文難過地說，結果是明年立委大選，仍然繼續狂掃台中市北屯北區結果是明年立委大選，他質疑北屯北區至少5萬人支持沈智慧的一國兩制嗎？

王義川臉書照片一PO出，沈智慧在台中市服務處的電話，已經被選民打爆抗議，痛罵沈智慧身為中華民國立委，竟然公然舔共、支持一國兩制，質疑「是支持哪一國」憤怒說「下次不投她了！」

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