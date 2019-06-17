沈智慧揚言提告 王義川回應「學佛之人，不可以說謊」

2019-06-17 12:29

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市北區與北屯區補選出來的國民黨立委沈智慧，參加海峽論壇引發爭議，曾與她競選立委的王義川，指沈智慧支持一國兩制，沈智慧反擊說，她反對一國兩制，對王義川的不實指控，是搞「移花接木的栽贓」，未來將控告王義川，不過，王義川並未就此縮手沉默，今天中午於臉書再貼出，多年前沈智慧歡迎中國國台辦主任張志軍的錄影畫面，回應「學佛之人，不可以說謊」。

沈智慧參加海峽論壇，並撰寫簡報上台發表意見，前台中市交通局長，並於去年參選盧秀燕當選市長，遺留的中市北區、北屯區立委遺缺中，與沈智慧競選但失利的王義川（現任桃園航空城董事長），於臉書評論說，沈智慧「認真的用簡體字做投影片，以便在中國統一的歷史上，留下關鍵紀錄，並尊稱習近平為國家主席」。

沈智慧則於今天上午反駁說，她反對一國兩制，對王義川的不實指控，是「移花接木的栽贓」，她也會請相關媒體作更正報導，如果繼續不實報導，也會一併提告，她強調，簡報確實有習近平等字詞，但她並沒有提到習近平，也沒有提到一國兩制，「本人也反對一國兩制」，將對王義川提告，也會請媒體更正，如果繼續不實報導，也會一併提告。

針對沈智慧揚言提告，王義川並未退卻，反而在今天中午又於臉書中，貼上2014年6月，沈智慧於台中清泉崗的台中機場附近，舉大紅布條歡迎中國國台辦主任張志軍的錄影畫面，沈智慧還拿麥克風大喊「張主任，我們歡迎你」。

王義川撰文強調，沈智慧有沒有在中國支持一國二制，自己很清楚，「沈智慧是學佛之人，不可以說謊」，另外，沈智慧今天反駁自己主張一國兩制的記者會，「中國有在關注，妳的每一個字也都會留下歷史紀錄」，他希望沈智自己公布在中國播放的簡體字投影片，至於沈智慧在台灣說，她不支持一國二制，「晚點再看中國政府怎麼回應」。

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