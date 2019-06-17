反送中》台灣媒體關注差異大 影響力排名出爐

2019-06-17 19:13

〔即時新聞／綜合報導〕大數據資料公司「QSearch」17日出具「台灣各大媒體於臉書上議題聲量比較」，評比15間台灣媒體臉書粉專在香港反送中抗爭期間做出的相關報導數量、影響力分數，發文數倒數前三名分別為《中天新聞52家族》、《China Times》與《TVBS》。

「QSearch」統計6月4日至17日台灣各大媒體臉書粉絲專頁的發文數量、反送中發文數以及反送中文總影響力分數，成績由低至高依序為《中天新聞52家族》總發文數121則，反送中發文數0則，影響力0分；《China Times》總發文數1347則，反送中發文數9則，影響力1692分；《TVBS》總發文數1341則，反送中發文數34則，影響力9461分。

排名第12至第4媒體分別為《中央社新聞粉絲團》、《公視新聞網 PNN》、《東森新聞》、《ETtoday新聞雲》、《udn.com 聯合新聞網》、《風傳媒》、《蘋果新聞網》、《民視新聞》、《大紀元 epochtimes.com》。

排名第3名媒體為《Yahoo!奇摩新聞》，期間總發文數2316則，反送中發文數有146則，影響力分數為5萬4078分；第二名為《三立新聞》，期間總發文數2373則，反送中發文數157則，影響力分數5萬4296分；第一名是《自由時報》，期間總發文數1461則，反送中則數194則，影響力分數8萬4498分。

「QSearch」列出4項觀察重點，分別是「 發文量佔發文數的比例為何？」、「媒體意識型態影響如何？」、「發文量大等於影響力強嗎？」、「哪個媒體平均單篇文章影響力高？」，由此做出上述排名。

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「QSearch」台灣各大媒體於臉書上議題聲量比較

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