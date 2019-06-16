王炳忠稱「一國兩制是根本現況」 被轟「滾去北京」

2019-06-16 23:30

〔即時新聞／綜合報導〕新黨青年軍王炳忠先前認為台灣支持反送中抗爭會害死香港，他今（16）日更在臉書替中國提出的「一國兩制」說話，他表示，「一國兩制根本就是現狀」，指控執政黨「不要一國兩制，又不說明兩國，難道是要一國一制？」；此番言論被網友砲轟：「滾去北京」。

王炳忠指出，台灣各界目前已經把反對「香港模式」與「一國兩制」混為一談，中國官方曾表明「不認為香港模式適用兩岸統一」，認為香港是從殖民地回歸，台灣則是國共內戰延續衍生的未解問題，因此提出適用於2地的行政方針也不盡相同。

王炳忠解釋，中國對香港的「一國兩制」是中央對地方的關係，對台的「一國兩制」則是「中央」與「準中央」的特殊關係，只是台灣需要與中國協商「一個中國」的政治意涵，現台灣政界反對一國兩制，但「中華民國」定義包含對岸領土，「兩岸就是兩制，一國兩制根本就是現狀」。

王炳忠指出許多中國人的疑惑是：「不要一國兩制，又不說明兩國，難道是要一國一制？」；網友們撻伐王炳忠的言論，紛紛留言指出「中國人的問題中國人自己解決」、「一國兩制台灣不會接受」、「為什麼還要留在台灣？歐忘了台灣健保很好用」、「直接放棄中華民國國籍，入中華人民共和國國籍就可以實現你的夢」，也有中國網友用簡體字表示，「小忠忠，中國這樣好，為何還待在你們台灣？可以回答嗎？」。

王炳忠臉書全文

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