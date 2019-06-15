紅隼刺針雲豹接連進駐 博愛特區防衛戰力更強大

2019-06-15 15:03

〔記者羅添斌／台北報導〕軍方決定要將憲兵202指揮部遷到與總統府僅有一路之隔的營區，以便在第一時間支援博愛特區防衛安全，軍方官員今天表示，隨著憲兵成立快速反應連以及202指揮部遷新址，加上陸續有紅隼反裝甲火箭彈丶肩射式刺針飛彈以及30鏈砲雲豹甲車的進駐，博愛特區的防衛戰力更將強大，有能力因應潛在的斬首戰威脅。

官員表示，憲兵202指揮部已成立快速反應連，就近部署在離總統府非常近的位置內，快反連同時配備中科院自製的紅隼反裝甲彈，並且完成各項狀況的模擬演練，而配備30鏈砲的八輪雲豹甲車，今年已進入量產，第一批撥交給憲兵部隊使用的30鏈砲雲豹甲車，預計年底以前就會撥交給202指揮部使用。

他說，軍方向美國採購的肩射式刺針防空飛彈，預計第一批也可以在今年年底以前交貨，據了解，憲兵部隊也會獲配使用，對強化總統府及博愛特區的防衛戰力有重大助益。

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