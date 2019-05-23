漢光前哨戰》「30公厘機砲型雲豹甲車」首亮相！展現捍衛台海決心

2019-05-23 10:50

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕下週就是漢光35號演習聯合反登陸實彈射擊，軍方今天進行「漢光」前最後一次完整操演，除了F-16戰機、雷霆兩千多管火箭等先進國軍裝備外，今年國內自主研發的「30公厘機砲型雲豹甲車」也風光亮相，精準命中靶心的射擊，也展現國軍捍衛台海的決心。

今天首度在演習亮相的「30公厘機砲型雲豹甲車」是國軍去年底開始量產，每輛價值1億381萬6000元，軍備局生產製造中心及國家中山科學研究院負責研發，預計分5年完成284輛，其所搭載的30公厘鏈砲的砲塔是向美商Orbital ATK採購的MK44鏈砲，相較現行的40公厘榴彈機槍車型，30公厘的鏈砲射速快，並具備反裝甲火力，軍方也向美國原廠購買40萬發的30公厘穿甲彈。

代號為「聯合灘岸殲敵作戰第二次任務訓練」的漢光前預演，一早在屏東枋山滿豐訓場展開，今年首度結合陸海空軍及重砲、戰車、裝甲車反登陸是台灣本島首次，演訓過程相當緊湊，陸軍司令陳寶餘也到場主持，不少當地受邀學童及居民都直呼精采。

演訓從8點30分展開，空軍F-16、IDF率先登場，緊接著海軍濟陽艦及光六快艇在外海炸射，陸航阿帕契及眼鏡蛇攻擊直升機從空域搭配反擊，接著雷霆2000及標槍飛彈輪番出擊，重砲及M109A2、M110A2等自走砲也展現兇猛火力，整個緊湊過程約30分鐘結束，5月30日將正式演習。

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