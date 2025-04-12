天文級翻案！行星自投羅網墜入 恆星像「打嗝」

ZTF SLRN-2020事件的後續觀測，發現該事件後在恆星周圍形成一圈高溫氣體和塵埃雲的模擬圖。（路透）

2025/04/12 22:59

〔編譯管淑平／綜合報導〕天文學家透過韋伯太空望遠鏡（JWST），對一場發生在2020年、據信是一顆銀河系垂死恆星吞噬行星的事件過程，進行進一步檢視，結果發現事情與原本所認知的不同，這顆行星並非因其環繞的恆星膨脹成紅巨星後被吞噬，而是「自投羅網」，墜入恆星，並引發強烈氣體噴流，就像那顆恆星「打了一個嗝」。

根據《路透》、天文新聞網站Space.com報導，該起ZTF SLRN-2020事件中的恆星系統，距地球約1萬2000光年。2020年美國加州帕洛瑪天文台史維基瞬變探測器（ZTF）探測到其恆星光學波段亮度突然增加，再從美國國家航空暨太空總署（NASA）NEOWISE紅外望遠鏡觀測記錄發現，這顆恆星的紅外線光譜1年前就開始變亮。2023年提出的研究報告結論認為，這是恆星膨脹進入紅巨星階段，吞噬行星，是首次記錄到垂死恆星吞噬自己行星過程。

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不過，美國國家科學基金會的「光紅外天文研究實驗室（NOIRLab）」助理天文學家瑞恩・劉（Ryan Lau，譯音）率領的新研究，利用韋伯望遠鏡進一步檢視，推翻前述看法。研究團隊發現，這顆恆星亮度並不符合成為紅巨星的條件，而是維持常規恆星，其質量約為太陽的70%，這表示那顆行星並非被恆星吞噬，如此一來，唯一的解釋就是，行星墜入恆星而亡。

這份10日在《天體物理學期刊》（The Astrophysical Journal）發表的研究報告認為，這顆氣態巨行星，因其軌道在重力作用下逐漸縮小而向內遷移，最終太靠近恆星而滅亡。

「哈佛—史密松天文物理中心」天文物理學家麥克勞德（Morgan MacLeod）說，那顆行星愈來愈近，最終開始擦過恆星大氣層，這時開始加速墜入恆星，墜入的最後階段引發恆星氣體噴發，就是之前研究所見的恆星亮度增加，這些氣體擴張、冷卻後，在接下來一年間形成塵埃雲。

另一個意外發現是，恆星周圍形成一個由一氧化碳等分子組成的高溫氣體盤，看來就像微型原行星盤。參與研究的紐約瓦薩學院天文學家薩利克（Colette Salyk）說，「我沒想過會在後續情形中，看到類似行星誕生區的特徵，儘管那裡並未在形成行星」。

這份研究為行星「最終命運」提供線索。瑞恩．劉在聲明中說，「這是目前唯一觀測到這類事件發生過程，也是對事後殘局的最好探測機會」；行星或許更有可能是因為長期緩慢逐漸靠近宿主恆星，而走向其最終命運，並非恆星變成紅巨星主動將其吞噬，這次的觀測，是研究這類事件的開端。

ZTF SLRN-2020事件中行星在數百萬年期間軌道逐漸縮小，最終太靠近恆星墜入。模擬圖。（取自NASA官網，Credit: NASA, ESA, CSA, Ralf Crawford （STScI））

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