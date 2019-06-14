朱立倫拿勇士球員受傷做比喻 球迷氣炸灌爆臉書

2019-06-14 18:41

〔即時新聞／綜合報導〕美國職籃NBA總冠軍賽在今（14）日落幕，由多倫多暴龍隊奪下隊史首冠，擊敗衛冕冠軍勇士隊。國民黨總統初選參選人朱立倫的粉專表示，勇士陣中明星球員接連受傷，最後無法挽回局面。朱更藉此發揮，表示「任何一個團隊，讓自己人受傷都是愚蠢的」。結果貼文一出，立刻引爆球迷怒火，灌爆臉書。

金州勇士隊陣中明星好手雲集，本被看好能奪下本屆NBA總冠軍，不料球員傷病不斷，總冠軍賽第5戰時巨星前鋒杜蘭特（Kevin Durant）跟腱斷裂報銷，當家射手K.湯普森（Klay Thompson）今天第6戰也出現十字韌帶斷裂的嚴重傷勢，勇士最後不敵暴龍隊，系列賽2-4遭對方擊敗，三連霸夢碎，也讓許多支持勇士隊的球迷十分難過。

對此，朱立倫的臉書粉專今日發文，表示勇士有多位明星，但接連遇到球員受傷，到最後無法挽回局面；暴龍隊雖然賽前不被看好，但是全員健康，強勢獲勝。朱除了對暴龍表達恭喜，也表示「任何一個團隊，讓自己人受傷都是愚蠢的」。此外，朱立倫臉書也PO出一張杜蘭特受傷當下，坐倒在地、面露痛苦抓著自己右腳跟腱的照片。

對此，憤怒的球迷立刻灌爆朱立倫臉書，表示「不要消費勇士隊」、「亂比喻，不懂裝懂」、「沒有任何一個球團會願意讓球員受傷的」、「雖然我支持你，但這篇文真的不好，沒有球隊希望自己的成員受傷」、「自以為很厲害的雙關語？運動員在場上為了榮譽而拼鬥，並不是你們這些政客能比擬的」。

朱立倫臉書全文及所有網友留言請見

朱立倫臉書

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