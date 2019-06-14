韓「庶民」卻有千萬資產 黃創夏諷：我應該列入賤民...

2019-06-14 13:16

〔即時新聞／綜合報導〕監察院今天發布公職人員財產申報資料，高雄市長韓國瑜和李佳芬共同申報財產，資料指出，韓國瑜夫妻存款有4559萬6744元，比起1993年做立委時存款一度只剩17萬，身價可說是翻了千倍。資深媒體人黃創夏就在臉書表示，相比韓國瑜「庶民的財產」，「我應該列入是賤民......」。

今天監察院公布財產申報資料，高雄市長韓國瑜的申報資料讓外界譁然，資料顯示韓國瑜夫妻兩人的的存款，比2001年做立委時大幅增加逾4300萬元，其中韓國瑜在台灣新光商業銀行的活存帳戶就佔3056萬6149元。兩人另有1404萬1203元有價證券，包括230萬7690元股票及1173萬3513元基金受益憑證。

對比日前韓國瑜在臉書上自稱「庶民」，現在財產申報資料公布後卻與過去「一碗滷肉飯」的形象大相逕庭，對此資深媒體人黃創夏就在臉書嘲諷韓國瑜，「庶民的財產！自稱是「鬼混」的17年仍然爆增數千萬元資產......」，接著又自嘲「我該好好反省檢討了，這17年天天加班，東奔西跑，増加的不到他的零頭！我應該列入是賤民......」

網友也在該則貼文下方留言，「好有錢的庶民」、「原來一碗魯肉飯，一瓶礦泉水是裝出來的」、「再讓他選總統，無論有無當選，發大財的保證是他」

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