民調大輸蔡英文 韓：看看就好

2019-06-14

〔記者黃佳琳、洪定宏、王榮祥／高雄報導〕民進黨總統初選民調出爐，蔡英文總統在五家民調公司的數據不但贏過賴清德，也以35.6768比24.5129大勝高雄市長韓國瑜。韓國瑜認為，這是綠營動員支持者在家接電話出現的必然現象。

綠營動員支持者在家接電話

韓國瑜說，民進黨過去三天呼籲支持者在家守電話，藍軍則過正常的生活，所以民調數字出爐後，綠軍的數字往上攀，這是非常正常的現象，反過來說，當國民黨做民調時，藍軍的數字也會往上攀，這個民調數字只對民進黨初選有意義，對全台灣的民意來說，就只是「看一看就好」。

至於賴清德失敗的原因，韓國瑜認為，民進黨的初選一變再變，對賴清德相當不公平，而且帶來非常不好的民主示範，哪有初選辦法公布後，「因為有一個更強的賴清德出來」，時間一拖再拖、方式一改再改，賴清德就這樣輸掉了；如果民進黨初選公布後大家按表操課，誰輸了都不會有爭議。

若通過初選 絕不可能放掉高雄

韓國瑜昨晚接受電視專訪時，被問到黨內初選有幾成把握過關時指出，一切交給民眾，如果沒機會（初選勝出），會完全接受，且全力支持黨提名者。他也稱許郭台銘是可敬對手，初選過程兄弟爬山，初選後還是好友、攜手團結。他也表示，若通過黨內初選，絕不可能放掉高雄，會把競選總部放在高雄，所有活動以南台灣為出發點，市政也不會放掉，這是做人基本原則。

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