院會首過招 韓被蘇揆「洗臉」

2019-06-14

〔記者李欣芳／台北報導〕行政院長蘇貞昌今年一月就任後，高雄市長韓國瑜一直沒有列席行政院院會，曾被蘇揆點名。始終不見人影的韓國瑜昨終於現身院會，蘇、韓兩人並在高雄登革熱疫情，以及是否興建彌陀國際機場等議題過招，但韓慘遭蘇揆「洗臉」。

高雄本月五日登革熱防治失守，蘇揆當時強調，高雄疫情非常集中、非常嚴重，「我要請韓市長特別注意、特別加油」。

韓國瑜昨就登革熱疫情要求中央在經費上儘量補助，萬一要調動國軍化學兵消毒時，也請中央幫忙。蘇揆慨然允諾，並意有所指的說，全國本土性登革熱，「十八個（案例）都發生在高雄」，中央一定會全力支持防疫，就經費補助的問題，六月四日疾管署就已主動通知高雄市政府，高市衛生局則回覆行政院還要一○七○萬元補助，行政院如數在六月六日照撥經費。

韓國瑜也說，小港機場不敷未來使用，高雄需要一個廿四小時的國際機場，盼興建彌陀國際機場。蘇揆回應，前政府時代已評估多次認為彌陀機場不可行，這需要非常專業的評估，去年二月中央則已投入二五○億元整修小港機場，因應國際旅客需求。

韓國瑜說，高雄財政非常困難，盼政院考量調整財政收支劃分法。蘇揆就韓所提需求一一具體回覆，指過去三年中央已補助高雄二四七六億元，這「都是白花花的銀子，絕對沒有分藍綠」，韓市長在了解後就比較不會誤會。最後，韓國瑜起立為蘇揆鼓掌。

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