「庶民」財產申報曝光 韓國瑜夫婦存款4559萬、負債1287萬

2019-06-14 09:28

〔記者黃欣柏／台北報導〕監察院今公布最新一期廉政專刊，揭露高雄市長韓國瑜最新財產申報狀況。根據專刊內容，韓國瑜、李佳芬夫婦的存款比2001年申報時大幅增加逾4300萬元，有價證券雖減少1000多萬元，不過也同時增加了1173萬餘元的基金受益憑證與230萬餘元股票。

據了解，韓國瑜上次申報財產已是2001年擔任立委時期，根據監察院2002年刊出的資料，當時韓國瑜、李佳芬夫婦名下有2筆土地、1筆建物及3台小客車，存款共244萬4905元，另有2195萬2500元有價證券，不過同時也積欠維多利亞雙語學校副校長李佩芬1000萬元債務。

事隔17年，根據韓國瑜在今年3月14日申報的資料，夫妻倆名下存款共4559萬6744元，比2001年申報時大幅增加4千多萬元，其中韓國瑜在台灣新光商業銀行的活存帳戶就佔3056萬6149元。兩人另有1404萬1203元有價證券、230萬7690元股票及1173萬3513元基金受益憑證，李佳芬還投資了翰霖坊建設公司1000萬元。

債務方面，韓國瑜夫婦共有2筆債務，分別是1筆1200萬元房貸及1筆87萬8861元信貸。

不動產方面，韓國瑜夫婦的一般申報項目包括位於雲林縣古坑鄉的1筆土地、1筆建物，都是在李佳芬名下，分別於2002年10月間以365萬餘元、472萬餘元購得。信託申報部分則有4筆土地與1筆建物，均位於雲林縣斗六市。

另外，2人持有的車輛也從3輛減少為2輛，同樣都在李佳芬名下，包括2014年以80萬元購入的三菱汽車，以及去年4月以220萬元新購入的Lexus汽車。

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