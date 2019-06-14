藍綠白「太陽」財產比一比 小英存款高、老王土地最多

2019-06-14 10:05

〔記者黃欣柏／台北報導〕監察院今天公布最新一期廉政專刊，揭露高雄市長韓國瑜、前行政院長賴清德及前新北市長朱立倫等人的財產申報狀況，而總統蔡英文、前立法院長王金平及台北市長柯文哲等其他「太陽」們的財產申報結果，也都已在前幾期廉政專刊中刊出。其中，小英總統與王金平分別堪稱是眾人中的存款王與地產王，而朱立倫除了財力驚人，90萬元名錶收藏也曾成為注目焦點。

根據今年3月29日公布的財產申報內容，總統蔡英文名下存款共5406萬872元，比前年小增187萬餘元，同時多還了106萬元房貸，另有台北市松山區、大安區及新北市永和區共4筆土地及2筆房產，不過去年3月間也多了一筆華南銀行短期授信貸款，截至去年11月申報時仍有約20萬7千元未還。

蔡英文另有2筆著作權財產，包括著作「洋蔥炒蛋到小英便當」及「英派：點亮台灣的這一哩路」，但兩本著作均無法估價；另蔡英文母親於去年3月過世，截至申報時尚未完成遺產的稅務申報及繼承手續。

同樣根據今年3月29日的申報資料，王金平與妻子陳彩蓮共申報75筆土地，堪稱是立法院內的「地產王」，此外兩人另有2筆建物、存款2880萬2541元及有價證券56萬360元，存款部分較前一次申報減少約395萬元。對此王金平曾回應，這些土地都是他的祖產，約在40年前繼承而來。

在柯文哲部分，根據監察院5月初公布的申報資料，柯文哲、陳佩琪夫婦名下共有存款2446萬9487元，比前一次申報的1589萬3361元，多了857萬6126元，不過基金受益憑證308萬餘元，比前次少了近50萬元。此外2人名下另有9筆土地、6筆建物，分別位於新竹市、台北市與澎湖縣等地。

另外，為了拚去年九合一大選，申報資料顯示柯文哲曾透過信貸帳戶舉債2000萬元，當時選舉補助款尚未入帳，不過以柯文哲獲得58萬820票計算，其選舉補助款應為1742萬4600元，兩相折抵後，仍將多出257萬5400元負債。

根據監察院今天公布的最新申報資料，前行政院長賴清德與妻子吳玫如名下僅1筆土地、1筆建物及1輛2006年購入的豐田CAMRY汽車，均與前次申報相同；夫婦存款合計共2358萬9695元，也僅比前次申報小幅增加約19萬元，且沒有任何有價證券與基金受益憑證，財力相對略遜於其他人。

今天公布的前新北市長朱立倫財產申報資料，與妻子高婉倩共信託12筆土地、3筆建物與235萬5390元股票。兩人另擁有3242萬2747元存款與3614萬6292元有價證券，其中有價證券包括2128萬3840元股票及1486萬2452元基金受益憑證。

值得一提的是，朱立倫夫婦還申報了5支名錶，其中2支在朱立倫名下，價值共30萬元，另外3支在高婉倩名下，價值共60萬元。

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