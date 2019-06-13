蔡英文勝出》陳吉仲：2020一起守護自由、守護台灣

2019-06-13 22:24

〔記者簡惠茹／台北報導〕農委會主委陳吉仲今晚在臉書力挺蔡英文總統的施政成果，並為香港反送中運動加油，他指出，2020年是我們決定國家命運的時刻，讓我們一起守護石虎、守護台灣豬、守護台灣米、守護自由、守護台灣。

陳吉仲在臉書發文說，今天執政黨總統候選人初選結果公佈，蔡英文總統獲得多數支持，這樣的結果，顯示了過去3年總統及執政團隊的施政與價值，確實得到國人的認同。

陳吉仲也指出，小英總統說話也許並不慷慨激昂，但她對所有的國家大事，都有非常清楚的思考與目標，即使遭遇重大挫折，帶領國家改革前進的決心也未曾絲毫動搖。

他舉例，在小英總統的領導下，我們完成了許多重大農業的進步措施，例如農田水利會改制為公務機關、校園午餐採用國產食材、完整農民福利體系、打造農產外銷國家隊、綠色環境給付措施、農產標章升級、口蹄疫拔針、非洲豬瘟防疫、林下經濟、野生動物保育等等，未來我們也會繼續推出讓農民和消費者都有感的政策。

陳吉仲說，最近看到香港的反送中運動，我除了為街頭上的香港人民加油及擔憂外，更不禁深深覺得，台灣有如今的民主自由，是多麼可貴的事，2020年是我們決定國家命運的時刻，讓我們一起守護石虎、守護台灣豬、守護台灣米、守護自由、守護台灣。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法