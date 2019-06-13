蔡英文：一加一大於二不變 沒有哪一個比較大

2019-06-13 15:37

〔記者蘇永耀／台北報導〕民進黨總統初選蔡英文總統勝選，她今日在總統府針對香港情勢召開記者會時被問及黨內整合時說，近期將會與前行政院長賴清德坐下來談，商討民進黨的團結勝選方案，她也重申，一加一是大於二，並沒有哪一個比較大。

對於初選的民調數字居所有對手之首，蔡英文認為，民調在過程中總有起起伏伏，經過初選程序塵埃落定，此時此刻最重要就是團結，並團結可以團結的力量，守護台灣民主，捍衛改革成果，鞏固國家主權，是她努力的目標。

蔡英文並說，就任總統之初就是以國家前途與人民福祉為目標，這在初選時沒有改變，未來參選2020也不會變，她認為，初選是自我淬鍊過程，競爭才有了進步機會，感謝賴清德提出的批評，讓她惕勵可以看到自己的盲點與問題，未來團隊要做得更好。

而蔡總統也肯定賴清德展現民主風度，在兩人通過電話後，也有共同信念一定要團結勝選，台灣不輸掉；另也感謝民進黨主席卓榮泰的辛苦並穩住大局，在與卓通電話後未來大家坐下來談，包括商討如何佈局與整合所有力量，在初選過後賴清德很辛苦需要休息一下，但一加一大於二的原則沒有變，會與賴坐下來談團結勝選的方案，這個時間也不會太長。

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