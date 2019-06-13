蔡英文勝出》如何與賴清德整合 小英下午3點說明

2019-06-13 14:12

〔記者蘇永耀／台北報導〕民進黨總統初選完成民調，總統蔡英文勝出，將代表民進黨角逐明年總統大選。蔡英文今日下午3點將召開香港情勢記者會，除說明對於港府打算通過逃犯條例的疑慮態度外，預料也將就初選後如何團結民進黨，包括與前行政院長賴清德的整合，如何落實一加一大於二等，回應提問表達最新的立場。

對於在台港生的訴求，總統府說，蔡總統這幾天都密切關注香港反送中遊行的發展，也數次公開表達，台灣絕不會接受任何以消滅國家主權為目的之作為，也拒絕接受以修法為前提的個案移交，台灣不會是惡法的幫凶。

總統府也說，府方也正面看待在台港生表達意見，因為民主、自由是我們珍惜的價值，台灣會堅持守護這樣的價值，也願意分享這樣的價值，撐住全世界所有想要爭取自由、民主的人。

對於包括張俊豪等9位在台港生代表，為反對香港政府修訂《逃犯條例》及香港警方動用武力驅離示威民眾，今日上午至總統府陳情，總統府秘書長陳菊亦至現場為陳情代表加油打氣，表達對在台港生的關心慰問。

陳菊除慰問在台港生，也代表蔡英文總統表達關心，並指蔡總統在臉書及公開的言論，也一再地表達非常支持香港「反送中」的運動訴求。台灣會跟所有全世界自由民主陣營的國家一樣，關心香港、支持香港，總統府也會將學生的訴求交由陸委會等，謹慎進行研議與回應。

同時，陳菊強調，台灣政府絕對會保障所有在台港生的安全。

陳菊表示，自由民主的道路是一條很漫長的道路，她從很年輕到現在一直努力，相信同學們在爭取人權的道路上，不會孤單寂寞，她為大家加油。

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