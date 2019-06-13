蔡英文勝出》蔡民調大贏賴關鍵：年輕支持有優勢

2019-06-13 17:28

〔記者楊淳卉／台北報導〕民進黨總統初選由蔡英文總統以8.2個百分點的差距大贏前行政院長賴清德。若交叉對比，蔡英文相較於賴清德，在20~29歲及30～39歲年輕族群有相對優勢，奠定蔡大勝賴的基礎。

初選民調由蔡英文、賴清德分別與高雄市長韓國瑜、台北市長柯文哲「三方對比式」民調。根據交叉分析，以20~29歲及30～39歲年輕族群，當蔡與柯、韓對比時，蔡與柯年輕族群支持度處伯仲之間，各自坐擁3成餘支持度，韓則僅拿10.9%及18%。

值得注意的是，當賴與韓、柯對比時，柯文哲卻吸納大多年輕族群支持，取得53.3及45.5%支持度，賴則僅得14.1%及18.9%，韓則拿10.1%、16.9％。

民調也顯示，蔡英文在幾乎在所有年齡層勝過賴清德，其中蔡在50～59歲選民中拿到34.6%支持，小輸賴清德34.7％。在這個族群中，韓國瑜獲得35％、柯文哲16.1％。

此外，即使柯文哲獲得相當比例年輕族群支持，但在60歲以上選民支持度上卻表現不佳。無論在與蔡或賴的對戰組合中，柯在該年齡層支持度都僅拿到個位數。

民調也顯示，蔡英文不管在女性或男性選民，都較賴清德獲較高支持。女性支持度上，蔡英文33.3％勝過賴清德24.5％；在男性支持度上，蔡英文38.2％勝過賴清德30.6％。

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