網友疑民進黨總統民調作弊 確定烏龍一場

2019-06-13 20:32

〔記者楊淳卉／台北報導〕關於民進黨總統初選民調期間，一位吳姓女網友在臉書上發文表示接到初選民調電話，她三次表示唯一支持賴清德後被掛斷電話，質疑民調有作弊，民進黨今晚間對此澄清，經調閱相關資料，吳女士回答是成功樣本，應為受訪者理解有誤，確認無任何作弊情事。

民進黨昨晚完成民調執行，今上午進行開封，中午公布民調結果，由總統蔡英文勝出，擊敗行政院前院長賴清德。

民進黨表示，今日拆封計分完成後，民調委員會隨即召開會議討論本案。經調閱相關資料，吳女士提供的市話號碼確實為本次初選民調的受訪樣本，經查訪問記錄，吳女戶籍在苗栗，唯一支持賴清德候選人，年齡是50-54歲，完全記錄了吳女士的回答，而且是成功樣本，應為受訪者理解有誤，確認無任何作弊情事。

民進黨表示，本次初選競爭激烈，支持者莫不熱情在家顧電話，接通時有時會太過興奮或心急，所以沒有好好聽清楚訪員念題，或是不熟悉初選民調題目或追問規則，經傳播後易造成誤解。因此民進黨主席卓榮泰及民進黨秘書長羅文嘉在初選期間走訪五家執行單位，確認所有訪員皆經過嚴格的訪問訓練，不容許有任何差錯。

民進黨表示，民進黨一向秉持公平、公正、公開的原則辦理選務，更以高規格標準處理本次總統初選民調。在收到吳女士陳情後，卓主席及羅秘書長皆十分重視，並第一時間致電吳女士關心受訪過程及內容，並要求民調中心加強對訪問品質的控管。民進黨非常感謝吳女士對民進黨的關心及愛護，未來會繼續謹守原則辦理黨務，也希望總統初選和平落幕後，所有黨內外同志能團結一致，2020繼續與民進黨站在一起。

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