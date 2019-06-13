「我在屏大，我反送中」 國境之南大學生站出來

2019-06-13 19:07

〔記者羅欣貞／屏東報導〕「反送中」行動延燒到國境之南，國立屏東大學學生會與學生議會今天（13日）下午5點半起，在學校五育樓中廊發起「我在屏大，我反送中」活動，獲得學生熱烈響應，以行動力援香港仍在奮鬥的港民。

屏大學生會與學生議會今天在臉書說，「這幾天，或許在屏大的大家，都默默地在自己的社群上面關注香港近期所努力抵擋的送中條例，也看見了香港警察對於人權的漠視，看見了回歸後的香港所實行的一國兩制，只有一國，沒有兩制。」

發起學生還說，「我們是致力於發展民主的台灣，是受到無數香港人民呼籲要守護好自己腳下的土地的台灣。雖然此時，天高地遠，但我們仍然可以為他們撐起一把傘，在心裡，在屏大。」

下午5點半活動一開始，響應號召現身的學生們，拿起便條紙寫下「香港加油，你們不孤單，我們都會在」、「一定要撐過！」、「對於惡法絕不委協」、「如果你不為自己出聲，誰能替你發聲」等語，再將紙條貼上佈告欄；接著學生們靜坐在中庭，由師生輪流上台發表心聲。

社發系四年級學生許元馨說，她有香港友人，最近傳了訊息給她說「希望台灣人要守住，不要被中國所欺騙」，她很慶幸自己身在台灣，所以要發聲表達對反送中的支持；前學生會長唐緯育也說，建議同學們把相關條例、事件再看一遍，完整了解，掌握足夠資訊，才能做出正確的判斷。

落山風社社長蘇家進也說，看到香港警察對待香港市民的行為，讓他覺得很錯愕，「怎麼狠得下手？」所以一定要到場聲援；專門研究香港發展的社會系教師邱毓斌更現身陪伴學生，他覺得，學生自發性的舉辦這項活動，關心人權關心社會議題，令人相當欣慰。

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