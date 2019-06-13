高中生挺反送中！ 中一中學生會：反對極權勢力侵蝕人權

2019-06-13 16:22

〔記者蘇孟娟／台中報導〕香港「逃犯條例」修訂草案二讀，引起香港反送中浪潮，高中生也關注，台中一中學生會發聲明反「逃犯條例」俢法，也反對檢權勢力進入香港，侵蝕港人人權；學生會長韓雲指出，近來台灣不少人對中國存在美好「想像」，但從香港反送中事件，顯示中國只要涉及民主與人權，暴力打壓也絕不手軟，台灣人不能不警惕。

台中一中學生會聲明，香港「逃犯條例」修訂草案12日二讀，多個組織舉行徹夜留守立法會門外及明日罷工行動。入夜的港鐵金鐘站氣氛緊張，大批警察在金鐘站加強巡查，強迫多名年輕人靠牆一字排開，查驗身分證及強制搜身。已民主化多年，香港不應重蹈納粹德國的覆轍。

學生會指出，除了堅決反對「逃犯條例」修法，學生會也反對極權勢力進入香港，侵蝕港人人權。

台中一中學生會強調，中一中學生會是一個長期致力於學生自治與民主學習的組織，對於各式的社會議題，「我們知道，我們曉得，我們關心」。

韓雲說，這次包括一中校園與校際間，已有不少學生倍極關切香港反送中事件發展，甚至參與國際連署聲援，他們雖只是高中生也感受到自由與民主、人權的價值，但近來感受到台灣有不少人似乎對中國存在「過度美好的想像」，以為可以靠著中國振興台灣，但從這次的香港反送中事件，證明只要涉及民主及自由、人權，沒有討論的空間，而且打壓絕不手軟，希望國人警惕。

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