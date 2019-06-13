反送中》「推倒林鄭！推倒惡法！」 香港民陣16日發動遊行

2019-06-13 17:40

〔即時新聞／綜合報導〕「反送中」行動發起團體「民間人權陣線」表示，目前已向香港警方提出集會遊行，目前擬定於星期日（16）和星期一（17）舉行。而遊行訴求則包括，特首林鄭月娥下台。

根據「民間人權陣線」臉書以及Telegrm發布的訊息，民間人權陣線呼籲市民參加「推倒林鄭！推倒惡法！」遊行。民陣表示，周日下午兩點半舉行大型遊行，預計從維園遊行是政府總部。另外，下週一則將進行「三罷」總集會。

民陣指出，此次遊行訴求共3點，包括「譴責警方暴力鎮壓市民」、「撤回逃犯條例修訂」、「林鄭月娥必須下台！」

民陣表示對於警方以「致命武力」開槍表達強烈譴責，並指出，警方在大型集會向市民開槍，是「回歸以來首見」。對於特首林鄭月娥，民陣表示，林鄭無視警方開槍鎮壓，確定性集會為「暴動」，「愧為人母，愧為特首！」

民陣強調，如果政府拒絕撤回修例，所有建制派議員必須順應主流民意，公開表明會投下反對票。

民陣先前所申請的集會是從今11日早上10點至14日晚間，不過在昨（12）晚，被港府定調為「暴動」，導致今天的集會無法如期舉行。

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