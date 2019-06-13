弱勢送餐大減 議員轟中市府圖利

2019-06-13 20:00

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中市政府耗資5千萬元將老市場改建為「大里區樂食基地」，採營運移轉（OT）委外營運，台中市議員李天生今（13）日在議會批評，各項權利金低廉，且每天弱勢族群送餐服務大減850個，有圖利業者之嫌；社會局表示，將在契約要求廠商逐步提高送餐量。

李天生表示，大里第一公有市場經營不善，前市長林佳龍動支5千萬元重新改建為「大里區樂食基地」，一樓為送餐中央廚房，二樓日間照顧中心，採OT委外營運，每天製作上千個餐盒供應弱勢族群享用。

他又說，日前召開招商說明會中決定送餐服務減為150個，規模還不如民間便當供應廠商，未來恐淪為一般普通餐廳，供餐服務變成附屬業務，市府投資金額大，卻沒有照顧廣大弱勢族群，形成浪費。

李天生批評，經營日間照顧中心已成營運重點，OT得標廠商每年繳交固定權利金20萬元，土地租金10萬元，年繳經營權利金依營業額計算，1千萬元收取1%、10萬元，2千萬元2%、40萬元，市府高投資、低收益，有圖利業者之嫌，疑有內定廠商。

社會局指出，大里食樂基地周遭已有多家單位提供送餐服務，學者建議廠商初期開拓服務不易，為提高投資意願，因此訂出最低營運門檻150份，並將在契約中要求逐步提高送餐量，後續辦理招商規範及公告，預計7月完工。

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