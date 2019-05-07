春吶攤商繳租沒人客 高市府被轟圖利／原創音樂變政客致詞唱歌 樂迷嘆春吶已死

2019-05-07

〔記者葛祐豪、王榮祥、蔡宗憲／綜合報導〕有二十五年歷史的「春天吶喊」今年首度離開發源地恆春半島，上週末在高雄旗津舉辦，節目充斥主流歌手表演、政治人物致詞唱歌，原創音樂精神徹底滅絕。民進黨高雄市議會黨團則指春吶人潮不如預期、攤商虧損，主辦單位卻坐收門票收入與攤位租金，成為唯一贏家，質疑市府涉嫌圖利廠商，呼籲檢調介入調查。觀光局長潘恒旭回應說：「歡迎來調查！但檢調應該不會浪費資源來查。」

市議員黃文益昨早質詢，指春吶是收門票的營利活動，市府是否收租金？觀光局長潘恒旭表示，沒向主辦單位（無成娛樂文化公司）收租金，下午改口說，酌收租金十五萬六千。

廠商門票收入達4000萬

民進黨高雄市議會黨團則計算指出，依春吶主辦單位提供的資料，三天共賣出約一萬六千張門票，收入共約四千多萬元；另現場開放三十八個出租帳篷，每個租金一天六千元，還有十輛小餐車租金三天一萬元，總計攤商租金收入約七十八萬。對於民進黨呼籲檢調介入調查，潘恒旭回應說：「歡迎來調查！但檢調應該不會浪費資源來查。」他表示，高雄應該展開雙手，歡迎來高雄辦活動或投資的人，這種待客之道很不OK。

黃文益也質疑韓國瑜帶著準備參選立委的議員上春吶舞台，演唱老歌「讀你」，違背春吶獨立創作的精神，且破壞氣氛；韓國瑜表示，任何大型活動來高雄，市府都抱持歡喜心，且他是受邀上台、在台上只停留三分鐘。但不少老樂迷仍嘆「春吶已死」、「掛羊頭賣狗肉」。

「春天吶喊」由外籍人士Jimi（吉米）和Wade（偉德）於一九九五年在墾丁揭開序幕，標榜原創與獨立樂風，是國內外地下樂團的年度聚會，去年轉往滿州鄉出現人潮大量衰退，但仍堅持原汁原味的創作音樂。樂迷老洋等人提到，潘局長如果不懂「春吶」，可以問問Jimi和Wade，他們如果知道轉手他人舉辦變成這樣，恐怕寧可「春吶」結束在自己手上。

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