中市生廚餘回收桶決標價偏高？ 藍議員揚言告圖利貪污

2019-05-27 19:48

〔記者黃鐘山／台中報導〕市府免費發送家戶「綠圓寶」生廚餘回收桶，市議員李中今在議會質疑，推估每個成本不到20元，決標價卻是103元，恐涉嫌圖利貪污，揚言控告相關官員。環保局回應，用料為聚丙烯PP，非一般回收塑料，相關採購程序均依法辦理。

李中在環保業務質詢表示，生廚餘回收桶花了382萬元規劃設計費，卻沒有濾網設計，比賣場販售的有濾網設計廚餘回收桶不如，賣場單價80元，但市府一次製作97萬個，竟然一個要價103元，顯然不合常理。

他質疑，市價大約是出廠價的4到5倍，廠商製造模具的費用大約50萬元，以環保局一次製作97萬個來計算，廠商僅需再支出材料費與工錢，推估每個的成本不到20元，這個標案卻耗資近億萬元，內幕問題重重。

環保局說，「綠圓寶」容量7公升，可盛裝家戶2至3天產生的生廚餘，桶身採圓弧型設計方便清洗，標籤貼紙標示水果、蔬菜、茶葉渣及咖啡渣等回收物品，並註明不回收項目及注意事項；因家戶生廚餘水份含量低，無需濾網設計，除佔用廚餘桶空間，也較不易清潔。

環保局表示，「綠圓寶」契約價9950萬元，除製造97萬個生廚餘桶外，尚含桶身標籤印刷、全市配送、回收等工作項目，與市面上僅單獨製桶販售成本比較基準不同；而原料為聚丙烯PP，非一般回收塑料，較市售桶更有彈性且耐摔，相關採購程序均依法辦理。

前環保局長白智榮則說，採購生廚餘回收桶主要是因應外埔綠能園區兼具綠能發電、垃圾源頭減量、增加垃圾處理量及改善空污之功能。採購作業符合法令規定，相信環保局公務員奉公守法，也籲民代勿抹煞基層人員努力。前市府團隊也批評外埔綠能園區運作已延宕，民代應監督市府施政，並非為了自身立委選舉搏版面作秀。

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