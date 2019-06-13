55年前白色恐怖…原民遭控改歌謠諷老蔣入獄5年

2019-06-13 17:03

〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院促轉會今日分享一起政治創傷心理療癒的真實案例，有政治受難者家屬向促轉會表達，原本愛說話的泰雅族人邱致明，因一首不屬於自己的歌謠鋃鐺入獄，出獄後變得沉默寡言，受難經驗深深烙印在每個家庭。

據悉，新竹尖石泰雅族人的邱致明，是台灣少數能考上師範學校的原住民菁英，戰後在學校擔任教職，當年台灣有一首反共歌謠，歌詞描述「一二三到台灣，台灣有個阿里山，阿里山上有神木，明年反攻回大陸…」

邱致明在1964年被指控改編「一二三到台灣」歌謠諷刺蔣介石，以及煽動山地同胞叛亂，遭到台灣警備總部判刑5年、褫奪公權3年。

去年12月，促轉會在刑事有罪判決公告撤銷儀式上，為邱致明平反罪名，近期也派心理師訪問邱致明的女兒邱淑嫻，了解白色恐怖對受難者家庭的影響。邱女告訴促轉會，她是在父親入獄前出生，相較其他弟妹，有親眼看見父親受難前後的轉變，深刻感受到白色恐怖在家庭留下的烙印。

邱致明原是受人敬重的老師，因為一首歌謠遭指控煽動叛亂，入獄5年；邱出獄後，滿頭長髮地出現在家附近田地，兒女嚇得四處逃走，唯獨邱淑嫻被父親抱住不放。邱女向促轉會提及，她當時不敢直視父親，偷偷在心裡想，「眼前這個人，是以前挺立如大樹在司令台上，讓她抱著大腿不放的父親嗎？」

她回憶，父親剛回來那段日子，山區道路照明尚未普及，夜晚每當父親小酌微醺，就會向孩子訴說，當初開庭他與法官爭辯、激動拍桌的故事。但父親之後因政治犯身分，恢復教職的希望一再落空，神氣風采逐漸被各種粗工日子消磨，變得越來越少和家人們談心暢言。

促轉會指出，見證政治受難者及家屬故事，是重要的轉型正義工程，國家暴力試圖消滅當事者故事，促轉會要用故事的傳承與見證，來抵抗威權幽靈。

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