蔡英文勝出》鄭文燦：蔡總統承擔守護台灣責任

2019-06-13 14:28

［記者謝武雄／桃園報導］民進黨總統初選民調出爐，總統蔡英文大幅領先前行政院長賴清德，身為5人協調小組的桃園市長鄭文燦今天在臉書貼文指出「通過了民主的初選機制，民主進步黨2020總統候選人出爐，蔡英文總統承擔了守護民主、守護台灣的責任。」

鄭文燦PO文指出「此時此刻，我們深知，任何一分力量都要站在台灣這一邊，蔡英文總統及賴清德前院長不是輸贏的雙方，而是不可或缺的同一個團隊，我們要把這個加法，不斷地加總下去，讓團結成為贏得人民信任的起點。」

鄭文燦說，台灣已經是亞洲的民主典範，孩子們從小就生長在自由的土地上，公共領域可以自由討論，無須因為不同的意見主張而恐懼擔憂，這是因為上個世代的台灣人，追求民主的價值，前仆後繼，打破威權，讓台灣走上正確的道路，而我們這個世代的台灣人，也願意如同上一代，堅定地守護這個民主的國家。

鄭文燦表示，「現在，我們必須與蔡英文總統再一次為台灣做出正確的選擇，大雨滂沱時，我們沒有失去方向，民主的每一步，我們都要兢兢業業，因為，守護台灣的責任，是我們這一世代無可迴避的承擔。」

在民調發布之前，鄭文燦正在大園地區視察，對記者問及對初選期待時指出，民進黨經過了民主的初選，他相信這個結果雙方以及支持者都會接受，而且應該要支持勝出的候選人，最重要是打好大選；特別是香港在反送中運動看到中國的崛起，中國缺乏民主、自由及人權，一國兩制在香港也失敗了，台灣更要珍惜自己的民主，希望初選民調公布以後，各方面要能夠這個更團結、更包容，能夠一致打好後面的大選。

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