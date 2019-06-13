蔡英文勝出》綠委：面對中共假訊息 2020是艱困一戰

2019-06-13 12:39

〔記者蘇芳禾／台北報導〕民進黨總統初選結果出爐，蔡英文總統以35.27％領先前行政院長賴清德的27.48％，蔡英文確定贏得初選，對此民進黨立委王定宇表示，初選結束並不代表2020大選結束，小英總統在捍衛國家主權上受到大家的肯定，但從這幾天香港反送中，就可以看到2020總統大選是艱困的一戰，要展現整合能力，也要面對中共假訊息、大量資源擾亂選舉。

王定宇受訪指出，總統大選才是真正艱困的一戰，勝者要展現整合能力，在初選過程中的每一票都要拉回，這是勝出的人的責任。

而這幾日香港反送中，引發嚴重衝突，小英總統在捍衛國家主權受到社會廣泛肯定，未來要在捍衛國家主權的同時，展現治國能力，因為民進黨不止面臨在野黨挑戰，也要面對中共文攻武赫，用假訊息、大量資源來擾亂選舉。

王定宇表示，勝出的人要學會當「桶箍」，敗選的人也要展現氣度，相信可以參與民進黨總統初選的人，都有政治高度。他也認為，只要蔡、賴之間關係穩定，大方向沒問題，至於個別的團體和個人，就只能儘最大努力，民進黨支持者的自主性很高，很難百分百要求支持者。

至於有人提出蔡賴配，王定宇則表示，現在最重要原則就是尊重賴清德意願，不要給賴壓力，要有細緻處理過程。

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