民進黨總統初選民調明登場 蔡英文桃園參香 鄭文燦作陪

2019-06-09 12:16

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕總統蔡英文今天在桃園市長鄭文燦陪同下，一連到桃園3間宮廟參香祈福。蔡英文在桃園景福宮致詞表示，昨天政見說明會後，今天第一站就到桃園，直稱「桃園是我最關心、最感謝的地方」，試圖拉近與桃園的距離，而明天是民進黨黨內總統初選第一天，她也不忘向台下拉票「幫蔡英文顧電話，讓蔡英文顧台灣」。

蔡英文表示，昨天政見說明會後，今天第一站就到桃園，因為桃園是她最關心，也是最感謝的地方，並大讚站她一旁的鄭文燦，「他真的做得很好喔，而且重量也越來越重，不是指重量，是指份量」，不料台下只有響起零星掌聲，她不禁尷尬自嘲「這個掌聲有點小聲」。

蔡英文指出，今年邀請台商回流，據統計，今年1至5月回來投資的台商，已投入3000多億元，她有信心，年底可以超過5000億元，而桃園地理條件好，交通建設也在改善，更重要的是，桃園有很具有決心的市長在這裡，笑稱爭取外商來投資時，對方都告訴她，鄭文燦是他們的好朋友。

蔡英文說，今年5月讓民眾有感的一件事就是報稅，她本來以為只有年輕人減稅比較少，但看了報表發現，年紀比較大、錢賺比較多的也有減少，顯見台灣的經濟有在成長，台下隨即響起熱烈掌聲，明天就是民進黨黨內總統初選第一天，她致詞最後不忘再向台下拉票「幫蔡英文顧電話，讓蔡英文顧台灣」。

蔡英文今天上午9點即展開在桃園的4個公開行程，上午她接連到蘆竹五福宮、桃園景福宮、慈護宮參香祈福，下午轉往桃園巨蛋出席宗教團體活動，在桃園停留逾5小時才離開；據了解，她中午將在市長官邸與地方重要人士用餐。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法