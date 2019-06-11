謝長廷回首台灣「612事件」 盼香港爭取到自由民主

2019-06-11 23:23

〔駐日特派員林翠儀／東京11日報導〕對於香港百萬人上街進行反送中遊行抗議港府修改「逃犯條例」，駐日代表謝長廷11日表示，這件事和32年前台灣發生的「612事件」極為相像，當年台灣群眾上街抗議「動員戡亂時期國家安全法」制定，擔任總指揮的他一審被判3年。謝長廷表示，爭取民主自由總有人要付出代價，但犧牲要有價值，他希望香港能早日爭取到真正的民主自由。

「612事件」發生於台灣解嚴前夕的1987年6月12日，當時為了抗議國民黨政府制定「動員戡亂時期國家安全法」，民進黨發動示威遊行，時任台北市議員的謝長廷擔任遊行總指揮，副總指揮為洪奇昌與江蓋世，當時有「反共愛國陣線」人士到場鬧事、和遊行民眾發生衝突，警方出動鎮暴部隊驅離民眾，事後以妨害公務、妨害秩序等罪嫌起訴謝長廷等人。

謝長廷一審被台北地院判刑3年、褫奪公權3年，若判刑確定將失去律師資格，不過謝長廷運用智慧，與法庭、追捕他的情治人員鬥法，甚至走避澎湖一個月並將戶籍遷至澎湖，以拉長上訴時間，避免在立委選前三審定讞。1989年謝長廷高票當選立委，隔年高院改判謝長廷有期徒刑2年、減刑1年，緩刑4年；判決書中肯定謝長廷在推動民主上的貢獻。

謝長廷表示，國安法的制定是假借維護國家安全之名、行破壞民主自由之實，612事件後1個多月台灣解嚴，2年後他當選立委。當時他的助理是現在擔任民進黨主席的卓榮泰，而他的辯護律師則是陳水扁。謝長廷也半開玩笑地說，這是他唯一的「前科」紀錄。

回首32年前台灣民眾為爭取民主走上街頭的往事，謝長廷說，爭取自由總有人要付出代價，但犧牲要有成果、有價值，他希望香港能早日爭取到真正的民主自由，台灣也是透過這樣爭取的。

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