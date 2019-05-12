日食管制議題 謝：馬執政承諾要解禁

2019-05-12

〔駐日特派員林翠儀／東京十一日報導〕行政院前院長賴清德今天在東京大學與數名教授座談時，台灣禁止福島五縣食品問題再成熱議焦點，東大教授松田康博直指「台灣承諾過（會開放）的話沒做到」，對此，駐日代表謝長廷被媒體問到此事時表示，據他了解，二○一三年（馬英九政府時期）台灣曾向日方承諾要解禁，「一直都有跟人家承諾」。

日學者怨「台灣說過的話沒有做到」

賴清德今天上午在東京大學與東大教授松田康博、東京外國語大學教授小笠原欣幸等人交換意見。松田在會談中表示，過去兩年多台日關係最令人遺憾的就是，台灣錯失了解除日本五縣食品進口管制的時機。台灣如果在二○一六年解禁，日本對台灣的感恩會加倍，也會加強台灣加入CPTPP的進展，台灣的公投結果，付出了政治代價。

松田直指「台灣說過的話沒有做到，讓雙方溝通的人感到很失落」。他還表示，現在想要加強台日關係，已經比兩年多前困難很多，因為日本和中國的關係已回到正常軌道。

謝長廷今晚出席日華親善協會全國聯合會與台日文化經濟協會締結姊妹會三十週年的晚會時，也被媒體問到此事。謝長廷表示，據他了解，二○一三年台灣曾向日方承諾要解禁，「一直都有跟人家承諾」。

謝長廷說，二○一三年馬英九總統就曾說，日本食品沒有污染的問題，只有法律問題、標籤不明的問題，所以日方的理解認為，台灣肯定日本食品沒問題，那麼為什麼隔三年後又變得有問題？

謝長廷認為，公投通過了當然要遵守公投的結果，但這段期間必須很理性地去討論，日方要知道的是，台灣有沒有在努力，如果現在沒有作為，兩年後也是一樣。日方希望看到的是台灣的魄力、努力，如果沒作為，也要講出個理由。他還說，國民黨不是說政權要輪替了嗎？將來國民黨也會遭遇同樣的問題，這就是「因果」，也是對外一致的問題，等自己執政，就會遇到同樣的問題。

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