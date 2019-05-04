謝長廷投書日媒 強調台灣參加WHA重要性

2019-05-04 21:44

〔駐日特派員林翠儀／東京4日報導〕世界衛生大會（WHA）本月20日將在瑞士日內瓦召開，台灣至今未收到邀請函，駐日代表謝長4日投書日本讀賣新聞，希望國際社會理解台灣參加的必要性，也對日本政府與各界長年對台灣的支持表達感謝之意。

世界衛生組織自2017年起在中國施壓的影響下，已連續兩年沒有邀請台灣與會，外界普遍認為今年台灣也不會收到邀請函，無法以觀察員身分出席。謝長廷在投書中指出，除了年會之外，台灣也因政治上的理由被拒絕於WHO各種專業會議、保健合作機制以及相關活動之外，無法獲得有關醫療保健的最新資訊。

他表示，在此狀況下，台灣極有可能成為國際傳染病預防以及保健安全的潛在性缺口，尤其對與台灣交流日益加深的日本也是重大之威脅。台灣位於印度太平洋地區的中心，台日間去年往來旅客數達到679萬人次，往來極為頻繁，所以更需要高度的防疫合作體制。

謝長廷還指出，全球化不斷擴展中，跨越國境移動的人們越來越多，國際傳染病的預防也成為世界新的課題。為阻止傳染病隨著人潮越過國境擴散，世界各國必須進行緊密而且全面性的合作。

他並強調，台灣2300萬人民與世界各國人民相同，享有平等參加國際防疫體制之權利。台灣期盼能秉持務實與專業，參加5月20日在瑞士日內瓦所舉行的WHO年會以及相關專業會議、保健合作機制等相關活動。藉由參加WHO年會，除與世界共有最新的醫療保健資訊外，也與世界分享台灣的經驗做出貢獻。

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