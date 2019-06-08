演講遇越南人發言挺台灣 謝長廷幽狀笑稱：同病相憐

2019-06-08 23:04

〔駐日特派員林翠儀／東京8日報導〕駐日代表謝長廷今天（8日）應日本早稻田大學校友組織「日台稻門會」之邀 ，以「台日關係的現狀與展望」為題發表演講。會中有來自越南的人士發言挺台灣，他表示，身為中國的鄰國，很能體會台灣面對大國的壓力，他支持台灣加入國際組織，謝長廷半開玩笑地說這是「同病相憐」，幸好中國沒有說「越南是中國的一部分」。

2016年6月9日就任駐日代表的謝長廷，9日就任滿3年，他也藉由今天的演講說明3年來台日關係的重大進展，包括交流窗口正名、台日地方友好城市締結數量從62個增加為128個、日本跨黨派國會議員「日華議員懇談會」議員人數由280人增加為287人。

謝長廷表示，日華懇國會議員人數3年來增加7人，從數字上來看感覺不多，但日本國會議員的變動率極高，每次國會改選會員人數大概就會減少50人，所以3年來能夠維持人數不減而且還增加7人，已經非常不容易。

謝長廷也提出台日貿易逆差和觀光逆差的數字，他開玩笑地說，這種逆差數字要是被美國川普總統看到了一定會跳腳，引起了現場的一陣爆笑。

他還提到台灣加入國際機構的困境，包括世界衛生組織的年會WHA台灣已連3年未獲邀、2016年起國際民航組織（ICAO）未再邀請台灣參加。對於日本政府透過發言人與外相表態支持台灣加入國際組織，謝長廷也表示感謝之意。

對於未來台日交流的展望，謝長廷希望能繼續加強地方自治體的交流、青少年交流以及台日中小企業的合作，並且建立天然災害的相互支援體制等。

會後的提問時間，來自越南的男士發言表示，越南和中國相鄰，所以可以體會台灣面對的壓力，他希望台灣能加入國際機關。謝長廷表示，感謝他的支持，不過中國沒有說「越南是中國的一部分」，所以可能很難體會台灣的感受，不過台灣和中國隔著台灣海峽，越南則沒有，這點他也同情越南人的感受。

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