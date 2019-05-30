蘇啟誠案》遭藍營質疑發文帶風向撇責 謝長廷說話了

2019-05-30 20:28

〔即時新聞／綜合報導〕監察院日前針對「我駐大阪辦事處前處長蘇啟誠輕生案」糾正外交部，並指蘇啟誠輕生前，駐日代表謝長廷曾撥4通電話給他。藍營議員也質疑謝長廷透過PTT帳號「idcc」發文帶風向，想把責任推給無辜外交官。對此，謝長廷回應，尊重每個人的想像力和言論自由。

去年日本關西機場颱風關閉，網友於PTT散播台灣旅客靠中國駐日使館脫困的假消息，指責我國大阪辦事處態度差，法官認定貼文帳號為「GuRuGuRu」游姓大學生。但台北市議員李明賢、新北市議員葉元之今召開記者會指，北市刑大4月另將PTT帳號為「idcc」的網友以污辱公署罪函送；兩位議員控idcc為「卡神」楊蕙如公關集團的帳號，質疑謝長廷若透過楊帶風向把責任推給無辜外交官，導致蘇啟誠輕生，那謝應立即下台。

對此，謝長廷在稍早在臉書回應，「去年的大阪關西機場事件，整個台灣社會（當然包括我）需要反省的是：為什麼一篇不具真名（GuRuGuRu）的PTT文章，指控一件未查明的救災不力和電話態度，就引發社會排山倒海的攻擊，以及驚天動地的風波，我們的社會出了什麼問題？深入反省將來才能避免更大危機」。

謝長廷提到，當初最早隨假消息起舞而攻擊駐日代表處、大阪辦事處的是名嘴和民代，只有名嘴黃暐瀚有自我淨化，承認沒有詳查而批評，對社會公開表達歉意，這種反省的精神很難能可貴。

謝長廷解釋，當時受假消息影響，攻擊駐日代表處和大阪辦事處的人很多，idcc只是其中一位，前一陣子有謠言説idcc的IP在東京，可能是代表處職員，也可能是他的化名，要求他出面說明，今天又説抓到idcc改說IP是在台北，又要他出面說明。「我尊重每個人的想像力和言論自由」。

謝長廷認為，既然已經移送法辦，等待檢察官調查就好，他或名嘴民代都不應該迫不及待的針對idcc的事情發言帶風向，企圖製造先入為主的偏見。

謝長廷也強調，關西機場事件的行政法律責任，監委的調查報告已經很詳細，監委仉桂美是新黨、江綺雯是國民黨，她們和調查官都把外界質疑的每一樣細節，加以調查，包括通聯、手機、電報、公文．巨細不漏，證人則從部長、大使、到工友，也逐一詢問，「如果我真有外界質疑的事實早就被提出彈劾，難道兩位委員會因爲政黨或意識型態而縱放我嗎？」

他直言，什麼電話施壓、記過施壓都是虛構。等他出差回來可以整理給大家評評理！

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