看柯文哲日本行表現 謝長廷：打個80分是合理的

2019-05-26 12:29

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲赴日參訪今天進入尾聲，他今天受訪強調收穫良多，不願自評分數，陪同的駐日代表謝長廷則替柯打了80分。謝長廷解釋，日本很多地方報紙、電視台都有刊出柯文哲來訪的新聞，柯文哲離開後，還會播台北市的宣傳片，這些都是宣傳，但外界看不到，所以打個80分是合理的。

柯文哲今天上午隨石卷市長龜山紘參訪日和山公園後接受媒體聯訪，由於柯文哲曾自評3月訪美行拿到65分，在兩岸關係上則拿55分，而這樣的分數是最好的分數，因若在美國考了80分，雙城論壇應該去不成上海；若在上海考了80分，「我看華盛頓也不用去」。

如今4天訪日行即將結束，外界好奇柯文哲怎麼看這4天表現，不過，柯文哲僅說，「專訪再來講，沒辦法在短時間打分數」，但他此行收穫良多，「不管到哪裡都抱著學習態度，台灣終究不是每樣都世界第一」。

陪同受訪的謝長廷則說，這幾天在一旁的觀察，也看國內的新聞，「他（指柯文哲）應該打80分」。

謝長廷指出，柯文哲昨晚贈送宮城縣知事台灣香蕉，就是在推銷台灣農產品，而日本地方報紙、電視台也有報導；柯文哲返台後，「還會播台北市宣傳片，這些都是宣傳，但都看不到，對我來講是感謝的」。

媒體提問，柯文哲的分數是否是近年赴日首長中最高分者。對此，謝長廷笑推，「近幾年的首長都沒有叫我打分數」。

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