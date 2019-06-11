韓國瑜深夜PO文：「庶民」何必在乎曾「登過廟堂」？

2019-06-11 00:29

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜日前宣布已登記參選總統初選，在本月接連參加2場造勢活動，未來更採取「週週造勢」模式，造勢活動上也都打著「庶民總統」的口號。但韓國瑜10日深夜卻在臉書強調「庶民與否不重要，拯救台灣靠你我」；名嘴黃創夏看不下去，諷刺韓國瑜當然不是「庶民」。

「庶民與否不重要，拯救台灣靠你我。」韓國瑜10日深夜在臉書表示，最近黑韓的重點之一，就是韓國瑜過去做過民意代表，現在又是高雄市長，怎麼能算是一個庶民呢？其實他覺得「既然英雄不怕出身低，做一個庶民又何必在乎曾經登過廟堂」？

韓國瑜說，人往高處走本是人之常情，所以向來從地表上雲端的人不少，而從雲端下地表的不多，很少人像他一樣雲端地表幾番來回，正因為曾經從庶民到廟堂，又從廟堂做回庶民，他覺得庶民有庶民的驕傲、權貴有權貴的榮耀，地表與雲端是相從共生的關係，無論你如何自我界定，相信大家都對這個社會各有貢獻，「只不過兩廂比較之下，在地表趴趴走還是比較符合我的生活志趣，所以庶民於我而言不是一種身分、而是一種心態」。

「我就是一個庶民，但這不是重點，重點是國家興亡、人人有責，無論你覺得你是庶民還是任何一種自我定位。」韓國瑜強調，在力所能及的範圍之內，拯救這個從亞洲一條龍快變成亞洲一條蟲的台灣，是我們每一位國民應盡的責任。

對此，黃創夏忍不住在臉書批評，韓國瑜的臉書最新Po文，「庶民」不重要了？也對，一週一造勢，每一場都是千萬元起跳，「被動」參加的韓國瑜當然要向幕後出錢出力的「地方政治菁英」靠攏，而且是充滿無奈的「被動」靠攏！這樣當然不會再是「庶民」了。

黃創夏更酸，「庶民」不必怨恨，高雄市民、去年大選幫過韓國瑜的前立法院長王金平、藍委陳宜民、前高雄縣長楊秋興等人，韓國瑜都是「平等對待」，該踢開時「一視同仁」！

韓國瑜臉書貼文：

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