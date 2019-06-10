張善政挺韓國瑜打穿中央山脈 吳蕚洋一針見血打臉

2019-06-10 19:00

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜8日出席花蓮造勢大會，稱若當選總統要將國道6號從南投開通至花蓮，但方案遭交通部官員打臉。不過擬參選總統的前行政院長張善政發文認為工程技術會進步，「請不要因為不喜歡韓國瑜，就否定國六東延」；去年參選台北市長的吳蕚洋留言踢館，批韓國瑜失信於民落跑去選總統，「無信用就完全無任何正當性，我們如何教育下一代」。

日前韓國瑜在花蓮造勢時，開出交通支票，放話要開路貫穿中央山脈，將國道六號從南投開到花蓮，建立「台中花蓮生活圈」，但接連遭公路總局與交通部打臉，土木專家也指工程技術上無法克服，總統蔡英文也說，在馬政府時代2012年就評估此案，結果為不可行。

對此，張善政在臉書發文表示，國道六號是否可以延伸到花蓮，是工程專業問題，「請不要因為不喜歡韓國瑜，就否定國六東延；也不要因為是韓粉，就閉著眼睛支持國六東延。」他強調，政府應找具有實務經驗的國外專家重啟可行性評估，質疑政府是否只想趁機打壓韓國瑜？以他一個學土木出身的人，「我拒絕看到工程技術問題被拿來做政治訴求！」

對此，吳蕚洋在張善政文章下方留言踢館，表示自己不反對開支票，但不喜歡空頭支票，「韓國瑜最大讓人不相信的問題是他在選前直播對館長與全體市民與觀眾的承諾，不落跑會做滿，光因為這樣承諾就不應該去投入總統大選，了解我說什麼嗎？人無信不立，無信用就完全無任何正當性，我們如何教育下一代。」

吳蕚洋這番一針見血的看法獲得近2000名網友按讚，但也有不少韓粉看到主子被批評留言謾罵，有人就感嘆，「可憐的蜂蜜檸檬，講真話結果被韓粉圍剿」。

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