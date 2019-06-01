韓國瑜凱道造勢破40萬人？ 梁文傑一句話解答兼打臉

2019-06-01 23:40

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜1日出席韓粉在凱道舉行的總統造勢活動，主辦單位則宣稱凱道湧進40萬人，連韓國瑜上台致詞時也說，整場大會師至少已號召30萬以上支持者到場。但警方估算人數，人數大概僅有7萬人，連台北市議員梁文傑也打臉酸，「這裡（凱道）容量就是7萬5（人）左右，誰不知道呢？」

韓國瑜1日下午5點在夫人李佳芬陪同下進入凱道造勢現場，致詞約半小時，最後他鬆口說，2020準備承擔任何重要職務，「為中華民國不惜粉身碎骨」。台下則被一片紅海擠到水洩不通，主持人隨著時間不斷加碼現場人數，最後喊出突破40萬大關。

但根據《壹電視》報導，警方估算現場大約只有7萬人，民進黨北市議員梁文傑也在臉書PO文打臉韓國瑜，「我們（凱道）在這裡辦了多少年的活動，容量就是7萬5（人）左右，誰不知道呢？」

韓國瑜凱道造勢活動主持人1日下午1點47分即宣布現場人數超過10萬人，下午2點開始暖場，也領唱「國歌」、「國旗歌」，並不斷在現場傳遞大面國旗，下午2點17分主辦單位喊出12萬人、2點27分喊出15萬人，3點07分喊出20萬人，4點22分再度宣稱已達30萬人，4點50分韓國瑜進場時更喊到40萬人。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法