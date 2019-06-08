錢哪來？韓國瑜拚初選「一週一造勢」 網轟：噁心至極

2019-06-08 21:38

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜今天（8日）下午5點抵達花蓮造勢活動會場，沒多久由夫人李佳芬陪同上台，正式宣布已登記參選國民黨總統初選。臉書粉專「韓國瑜高雄市長」日前也整理出他的「週週造勢」大會日程，全台巡迴每週在不同縣市舉辦造勢，消息遭網友砲轟「噁心至極」、「好扯 錢哪來的啊」。

臉書粉專「韓國瑜高雄市長」整理出全台挺韓造勢活動的時程，6月1日台北挺韓大會、6月8日花蓮挺韓大會、6月15日雲林挺韓大會、6月22日台中挺韓大會、6月29日屏東挺韓大會。粉專更說，7月台南場還在喬，還對國民黨議員謝龍介喊話，「台南場看你了，你可不要漏氣呦！」

PTT政黑板也有網友轉貼相關消息，「6/8。花東大門夜市旁、6/15雲林斗六人文公園、6/22。台中老虎城旁、6/29。屏東、七月初。高雄」，原PO諷刺地說，「初選一週一造勢。巡迴發大財！」

韓國瑜這種初選造勢規模，與先前喊出的「庶民總統」、「一罐礦泉水一碗滷肉飯」天差地遠，許多網友見狀怒轟，「阿不是庶民？？不是吃一碗滷肉飯打選舉？？韓導你在騙啊」、「這種人怎麼可以這麼無恥？」、「史上辦最多造勢大會的政客...」、「這麼多場的錢都沒辦法挪一點拿來治理登革熱嗎？」、「真的有病這不是初選嗎？噁心至極」。

另外，也有許多人質疑背後資金來源，還有將被韓國瑜造訪縣市的網友大喊，「拜託不要來」。

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