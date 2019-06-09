韓國瑜花蓮造勢 柯文哲：我不會採用這種選舉模式

2019-06-09 11:51

〔記者沈佩瑤／台北報導〕高雄市長韓國瑜昨到花蓮造勢，台北市長柯文哲則是一整天神隱。柯文哲今天受訪坦言他不會採用這種選舉方式，但他沒有正面回應自己的方式為何，只說他相信隨著國家進步，「總有一天我們會比較像歐美國家，選舉都冷冷淡淡的，反正時間到了，老百姓就去投票。」

市長柯文哲今早出席2019印尼SILAT武術大賽暨慈善表演活動開幕時接受媒體訪問，對於昨天韓國瑜到花蓮造勢，主辦單位聲稱現場湧入15萬人，柯文哲淡定說，那不錯啊，但是這樣啦，如果問他個人意見，他不會採用這種選舉模式，不過每個人都有他覺得他選最好的方法。

當被問及會用怎樣的模式，柯反而是說，像那種西方文明國家，選舉不會用大造勢，他記得他當兵時，韓國「三金一盧」的總統大戰，漢城（現已改稱「首爾」）造勢也是50萬、100萬人，他認為這是民主的初級階段，在比較成熟的民主國家，不會弄到選舉場合要幾十萬人來，「這不是比較成熟的民主國家該有的現象」。

談到外界質疑這韓國瑜這樣造勢，反而會流失中間選舉，柯文哲避答僅稱，「我倒覺得時代慢慢在變，有時候這時代我們就進不到階段，還是要造勢活動啦」，但他還是相信，隨著國家進步，「總有一天我們會比較像歐美國家，選舉都冷冷淡淡的，反正時間到了，老百姓就去投票。」

至於國民黨總統候選人、鴻海董事長郭台銘批評怎麼會把高雄的香腸運到花蓮去賣，都沒有計算成本，柯文哲不以為意表示，賣得出去、有人買，反正殺頭生意有人做。

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