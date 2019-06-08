就因「這件事」 徐永明怒轟柯文哲「無比窩囊」！

2019-06-08 18:11

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲近日頻頻對兩岸關係發表看法，引起爭議。對此，時代力量立委徐永明批評柯文哲為了「雙城論壇」中國補考而低聲下氣，更怒批柯文哲從近年直言不諱嗆「九二共識」是下跪投降，結果不但轉為「友中」支持「兩岸一家親」，最近還表示對「一國兩制」什麼都不要講，才不會挑釁北京，「簡直比國民黨更屈服於中共」，更是無比窩囊。

徐永明今日在臉書PO文表示，前總統李登輝過去為了「兩國論」，不懼強權大國來使壓力，堅守台灣主權，以起身走人表達一國元首氣魄。相較之下，潛在總統人選柯文哲近來卻大談「兩岸事務不是外交關係、不是國際關係」，還對外釋放希望中國能給他補考機會，完全忘了捍衛主權才是選台灣總統最重要的考試。

徐永銘批評，柯文哲為了「雙城論壇」規格低聲下氣的態度難讓人苟同。近年從直言不諱嗆「九二共識」是下跪投降，轉為「友中」支持「兩岸一家親」，立場與國民黨趨向一致，早已備受批評。最近又比國民黨更屈服中共，表示對「一國兩制」，什麼話都不要講，才不會「挑釁」北京，更是無比窩囊。

最後，徐永明感嘆，柯文哲2月才向李總統請益，但這幾個月為了「雙城論壇」所作所為，連20年前的李總統都比不上，十分可惜。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法