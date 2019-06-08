台科大願釋蟾蜍山校地 柯文哲承諾主動洽談移交北市府

2019-06-08 20:01

〔記者楊心慧／台北報導〕蟾蜍山文化景觀內有多棟古蹟、歷史建築，建物卻長久失修、內部殘破不堪，台灣科技大學上個月首度鬆口願釋出該區校地，交由市府規劃，但台北市文化局卻遲遲未有動作，台北市議員王閔生要求柯市府盡快與台科大接洽，以社區營造、文化保存為主，整體規劃，柯文哲親口承諾將主動找台科大洽談，將校地移交給北市府。

台北市議員王閔生上個月17日邀集文化局長蔡宗熊、文資團體、學府里長李淳琳、台科大代表一同現勘，台科大總務長魏榮宗當天釋出善意，表示願配合市府整體規劃進行撥用，釋出該區校地，但需市府主動洽談，若由學校修復，未來一定是做校務使用，無法做文化用途；但王閔生發現，文化局至今未與台科大討論，根本是擺爛不處理，

位於蟾蜍山第二排的煥民新村，由文化局接手整修，前排的日治農試所、蠶改場宿舍群所有權人則屬台科大。王閔生說，前排建物是蟾蜍山門面，如今卻殘破不堪，就像是家裡裝潢，僅裝潢房間卻不理客廳，現在台科大好不容易釋出善意，市府應積極處理。

柯文哲允諾，由副市長蔡炳坤和文化局長蔡宗雄找台科大坐下來談，看怎麼樣移交給台北市政府，這不是幾千萬能夠解決的事，台科大不肯修很正常，就照議員的意見，市府將主動拜訪台科大。

王閔生指出，蟾蜍山是活著的文化景觀，規模大小和寶藏巖能夠比擬，但蟾蜍山只是被規劃在城市博物館5個子計畫中的城南博物館之一，每年沒有固定經費，更無人力配置，不像寶藏巖在文基會底下，有獨立人員、預算，希望城市博物館也能夠納入文基會管理，成立「城博籌備辦公室」，將蟾蜍山做為城博籌備辦公室的示範基地；柯文哲則說，能朝這方向規劃。

柯文哲明天將邀集文資團體在市府座談，其中也有蟾蜍山當地的文資團體代表好蟾蜍工作室發起人林鼎傑。林鼎傑說，將和市長提出當地訴求，盼市府能比照煥民新村「先代管、後撥用」模式，盡快和台科大協商，早日由文化局接手修復維運，並在今年進行「聚落區整體再利用規劃與可行性評估」，以及編列明年前排的修復設計經費。

在地眷村第二代、投入聚落保存多年的學府里長李淳琳說，前排的日治農試所、蠶改場宿舍群若由文化局接手修復維運，可和煥民新村一併規劃，可節省經費，對蟾蜍山整體規劃、門面都有幫助。

林鼎傑強調：「前排4四戶現住戶都是蟾蜍山的活歷史，市府可循寶藏巖模式讓居民合法承租、在地安老，以呼應市長以社區為核心的城博概念。」

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