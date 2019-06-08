原住民出力！族語單詞競賽總決賽 明天13:00網路直播

2019-06-08 23:49

〔記者楊綿傑／台北報導〕為推廣原住民族語更普及，原住民族委員會今、明2天在國立台灣師範大學體育館舉辦「第5屆原住民族語單詞競賽」，全國決賽計有75隊報名，參賽人數再度超過500人，爭奪全國原住民族語單詞競賽的最高殊榮。明天（9日）下午1點進行的總決賽，更有網路直播，收看者還有機會抽大獎。

原民會說，本屆參賽隊伍來自全國14個縣市，經歷各縣市初賽脫穎而出的冠、亞軍隊伍，共有一般語別國小組27隊、一般語別國中組27隊、瀕危語別國小組8隊、瀕危語別國中組13隊。總計有超過500名的參賽選手，比賽語別高達20種，為增加比賽的公平性及競賽的流暢度，本屆邀請超過60位族語老師來擔任主審及族語裁判。

原民會主委夷將．拔路兒主持開幕典禮，他致詞時說，原住民族語單詞競賽落實聯合國國際原住民族語言年的目標，也就是以現代科技支持族語傳承、讓兒童青年有機會學習族語、讓社會大眾了解原住民族語言及文化知識之美。

原民會也說，為讓更多族人能透過競賽方式學習族語，明天下午1點進行總決賽，同時由原住民族電視台進行網路直播賽事，讓民眾可透過網路欣賞隊伍競賽過程，收看直播的民眾還有機會參加抽獎獲得大獎，包括原民會臉書及原民台官網、粉絲團、Youtube等都能收看。

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