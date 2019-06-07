全國原民族語單詞競賽明登場 竹縣五峰國小師生準備好了！

2019-06-07 21:49

［記者黃美珠／竹縣報導］明天起2天，台北有場全國原住民族族語單詞競賽！新竹縣將有7校、63名師生在端午連假中赴會！為了讓更多台灣民眾認識原民的語言，參加瀕危語組的五峰國小賽夏族師生們說歡迎大家有空去捧場，了解一下全台各原住民族族語的特色，就像他們說的「馬利（mali）」，指的是「球」，可不是小狗、人，或是其他。

新竹縣這次7支隊伍，有3支是屬於賽夏族的，報名參加瀕危語組，另外4隊則報名出賽泰雅語族。其中泰雅語組全台又有6個語系，新竹縣內就有其中2個。

五峰、尖石2所國小分別報名瀕危語組和泰雅族賽考利克語言別組，他們為了替新竹縣爭光，從5月份起就開始利用課後、或是午休等其他課餘時間，以歌謠傳唱、電腦多媒體的運用等方式進行集訓。

五峰國小教導主任夏莉娟說，族語單詞比賽有4個項目，分別是：看圖卡說族語、看中文說族語、看族語說中文、以及聽族語說中文，前3項作答時間僅3秒鐘，最後1項則有6秒鐘時間給反應。

該校5年級學生朱孝恩說，他很喜歡用這種方式學習族語，除了有機會參加全國性的競賽活動，主要就是有機會利用電腦，可以邊練習、邊聽他最愛的電音音樂。

夏莉娟說，賽夏族在新竹本來應是人口第2多的原住民族，但在少子化浪潮下，已經退居第3名。而現在年約30歲上下的父母都完全不會說族語，會說族語的祖父母輩又泰半已經不在了，所以他們只能用前述方式引起小朋友的學習興趣，創造族語傳承的機會。

尖石鄉公所民政課族語推廣員黃美萍說，前述困境在泰雅族也一樣面臨著，因此他們把生日快樂歌、兩隻老虎等大家耳熟能詳的歌謠歌詞改為泰雅語發音，讓小朋友們傳唱，從中學習。

從1966年就從事族語推廣教育的泰雅族基督教長老會傳道士古邁說，泰雅族語有不少喉塞音、捲舌音、氣音，但這些發聲法在中文的發聲上很少用，以致泰雅族子弟要學族語首當其衝就面臨到發聲的障礙。

過去他都採「勤能補拙」的方式加強對學生的訓練，直到最近他聽說有些外語系學生會用刷牙時漱口的機會練習彈舌，聽起來好玩又有趣。

因為泰雅語的捲舌音也會需要彈舌，他考慮納入教學，畢竟從遊戲中學的方式最輕鬆和自在，這樣才能讓族語有真正扎根的機會，甚至透過下一代「反教育」他們的上一代，讓原住民的族語復興更有效。

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