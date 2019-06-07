全國原民族語單詞競賽明登場 竹縣五峰國小師生準備好了！
列印

五峰國小師生在五峰鄉公所文化課族語推廣人員朱勇誠（右）協助正音下，最近2個月天天課後留校集訓，只為進軍明起2天的全國族語單詞競賽。（記者黃美珠攝）

五峰國小師生在五峰鄉公所文化課族語推廣人員朱勇誠（右）協助正音下，最近2個月天天課後留校集訓，只為進軍明起2天的全國族語單詞競賽。（記者黃美珠攝）

2019-06-07 21:49

［記者黃美珠／竹縣報導］明天起2天，台北有場全國原住民族族語單詞競賽！新竹縣將有7校、63名師生在端午連假中赴會！為了讓更多台灣民眾認識原民的語言，參加瀕危語組的五峰國小賽夏族師生們說歡迎大家有空去捧場，了解一下全台各原住民族族語的特色，就像他們說的「馬利（mali）」，指的是「球」，可不是小狗、人，或是其他。

新竹縣這次7支隊伍，有3支是屬於賽夏族的，報名參加瀕危語組，另外4隊則報名出賽泰雅語族。其中泰雅語組全台又有6個語系，新竹縣內就有其中2個。

五峰、尖石2所國小分別報名瀕危語組和泰雅族賽考利克語言別組，他們為了替新竹縣爭光，從5月份起就開始利用課後、或是午休等其他課餘時間，以歌謠傳唱、電腦多媒體的運用等方式進行集訓。

五峰國小教導主任夏莉娟說，族語單詞比賽有4個項目，分別是：看圖卡說族語、看中文說族語、看族語說中文、以及聽族語說中文，前3項作答時間僅3秒鐘，最後1項則有6秒鐘時間給反應。

該校5年級學生朱孝恩說，他很喜歡用這種方式學習族語，除了有機會參加全國性的競賽活動，主要就是有機會利用電腦，可以邊練習、邊聽他最愛的電音音樂。

夏莉娟說，賽夏族在新竹本來應是人口第2多的原住民族，但在少子化浪潮下，已經退居第3名。而現在年約30歲上下的父母都完全不會說族語，會說族語的祖父母輩又泰半已經不在了，所以他們只能用前述方式引起小朋友的學習興趣，創造族語傳承的機會。

尖石鄉公所民政課族語推廣員黃美萍說，前述困境在泰雅族也一樣面臨著，因此他們把生日快樂歌、兩隻老虎等大家耳熟能詳的歌謠歌詞改為泰雅語發音，讓小朋友們傳唱，從中學習。

從1966年就從事族語推廣教育的泰雅族基督教長老會傳道士古邁說，泰雅族語有不少喉塞音、捲舌音、氣音，但這些發聲法在中文的發聲上很少用，以致泰雅族子弟要學族語首當其衝就面臨到發聲的障礙。

過去他都採「勤能補拙」的方式加強對學生的訓練，直到最近他聽說有些外語系學生會用刷牙時漱口的機會練習彈舌，聽起來好玩又有趣。

因為泰雅語的捲舌音也會需要彈舌，他考慮納入教學，畢竟從遊戲中學的方式最輕鬆和自在，這樣才能讓族語有真正扎根的機會，甚至透過下一代「反教育」他們的上一代，讓原住民的族語復興更有效。

  • 透過歌謠傳唱引領族語的傳承，是很多原住民族搶救族語的撇步之1。（記者黃美珠攝）

    透過歌謠傳唱引領族語的傳承，是很多原住民族搶救族語的撇步之1。（記者黃美珠攝）

  • 新竹縣尖石鄉公所民政課族語推廣員黃美萍所擁抱的尖石國小學生們，明天就要參加全國原住民族族語單詞比賽。（記者黃美珠攝）

    新竹縣尖石鄉公所民政課族語推廣員黃美萍所擁抱的尖石國小學生們，明天就要參加全國原住民族族語單詞比賽。（記者黃美珠攝）

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法